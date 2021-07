La Lombardia ieri ha raggiunto il traguado degli zero decessi. Una notizia importante per il territorio, duramente colpito dalla pandemia. Ad Alzano Lombardo, in Val Seriana, la prima ondata di Covid-19 è stata drammatica, lasciando un carico di dolore difficile da superare. Anche se i numeri nella provincia di Bergamo sono rassicuranti ormai da tempo, l'allerta resta. "E' da qualche mese che i numeri da noi sono buoni, ma la prudenza continua a essere alta. Nonostante l'allentamento delle misure di contenimento, io lo noto tra i miei cittadini: la maggior parte indossa ancora la mascherina", spiega Camillo Bertocchi, il sindaco di Alzano Lombardo.

"C'è voglia di ripartire, c'è da tanto tempo: le manifestazioni culturali e aggregative sono ripartite però è una ferita che sarà difficile rimarginare. Il dolore è stato forte e sarà difficile da dimenticare. Di ondate ne abbiamo subite tre e ci impongono prudenza". Il senso di precarietà resta: "Non sappiamo - dice Bertocchi - cosa accadrà a settembre e cosa ci potrà riservare la variante Delta. Prudenza forse anche per non incappare in una delusione". Ad Alzano, in particolare, i morti del 2020 furono 240, circa 120 in più di quelli registrati nel 2019. "Questo è quello che è stato tracciato, poi è difficile dire quanti sono morti effettivamente di Covid, sicuramente sono più di cento i decessi in più".