Altro tuffo fatale Poche bracciate poi il malore Settima vittima

Il lago di Como ha inghiottito un’altra vita umana, la settima in un mese. A morire ieri mattina all’alba è stato Acho Arratia Rene, un peruviano di 56 anni che abitava a Lecco. È annegato a Lecco, nel tratto di fiume Adda tra il lago di Como e il lago di Garlate, all’altezza dell’Isola Viscontea.

Il 56enne forse non era molto sobrio: con un connazionale intorno alle 7 si è buttato in acqua per una nuotata. È riuscito a compiere solo poche bracciate, perché ha accusato un improvviso malore ed è affogato in un punto non molto profondo, dove ancora si toccava. Probabilmente ha avuto una congestione provocata dall’acqua fredda che non gli ha lasciato scampo.

L’amico che era con lui ha provato a trascinarlo a riva ma non ci è riuscito. "Aiutatemi per favore, sta male", ha urlato mentre era ancora in acqua ai passanti sul lungofiume. I primi ad intervenire sono stati via lago, in gommone, i vigili del fuoco della squadra nautica del comando provinciale di Lecco che hanno recuperato Acho e lo hanno trascinato a riva per cominciare a praticare le prime manovre rianimatorie con la respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo dei sanitari di Areu e dei volontari della Croce rossa. Acho però non si è più ripreso, nonostante sia rimasto in acqua una manciata di minuti, il suo cuore non batteva e non respirava più. Dai primi accertamenti sembra appunto che sia affogato per un malore che si è rivelato fatale. Il lago di Como quest’estate è sempre di più un cimitero sommerso: a Ferragosto è morta la piccola Fatou, la bambina di 11 anni annegata a Mandello; domenica scorsa è morto un 21enne egiziano a Como; il giorno prima, sabato, a Onno di Oliveto, un altro peruviano di 32 anni; venerdì di settimana scorsa un turista francese di 76 anni a Bellagio; il 19 luglio a Lecco Abubacar, richiedente asilo di 18 anni del Gambia. E dal 21 luglio non si hanno più notizie di Fausto Tosani, il pescatore di 79 anni uscito in barca. All’inizio del mese scorso ha perso la vita Yassin Ez Zaher marocchino di 27 anni. Daniele De Salvo