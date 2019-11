Almè (Bergamo), 16 novembre 2019 - E' incapace di intendere e di volere. Per questo motivo D. V., 25 anni, non andrà a processo per tentato omicidio dopo che la mattina del 3 marzo del 2018, ad Almè ha accoltellato alla schiena una studentessa 17enne. Secondo il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bergamo il 25enne non è imputabile ma è comunque socialmente pericoloso e pertanto condannato a scontare 2 anni all'interno di una struttura protetta.

© Riproduzione riservata