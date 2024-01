Allianz pronta all’assalto. Chieri ostacolo insidioso

Trasferta insidiosa in Piemonte per l’Allianz Vero Volley Milano. La squadra del Consorzio nella quarta giornata del girone di ritorno della Serie A1 Tigotà 2023-24 farà visita alla Reale Fenera Mutua Chieri ’76, capace la scorsa settimana di portare al tie-break l’imbattuta capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Per l’occasione si giocherà al Pala Gianni Asti di Torino, con le ospiti decise ad allungare la loro striscia positiva che in campionato dura ormai da undici partite, per mettere ancora più pressione sulle campionesse d’Italia in attesa dello scontro diretto in programma tra due settimane. Prima del 4 febbraio ci saranno da giocare il quarto di finale di Coppa Italia con l’Aeroitalia Smi Roma e il derby lombardo con la Vollye Bergamo 1991, sfide entrambe in programma all’Allianz Cloud rispettivamente mercoledì e domenica, ma coach Marco Gaspari, felice di aver chiuso al primo posto la fase a gironi di Champions Leagye, fa un passo alla volta: "E’ una partita sicuramente molto complicata. Chieri aveva cambiato tanto in estate, al termine di un ciclo durato parecchi anni, e sta trovando continuità ed equilibrio. Ha inserito bene giocatrici che nella prima metà di stagione, per problematiche fisiche, non erano disponibili. E’ un avversario che ha dimostrato di non mollare mai, come nella partita con Conegliano dove, a dispetto di un gap enorme nel primo set, è rimasta attaccata fino alla fine rischiando anche di portare a casa la vittoria. Dobbiamo ragionare, come detto ieri alle ragazze, nell’ottica che ogni match è una finale".

"E’ un periodo - aggiunge il tecnico - in cui giochiamo tanto e, anche in allenamento, dobbiamo prepararci alle difficoltà della gara. Dobbiamo scrollarci di dosso la partita persa con il VakifBank Istanbul per riprendere il cammino in campionato".

Oggi scenderanno in campo anche le altre tre lombarde, a partire dall’UYBA Volley che cercherà punti importanti nella sua rincorsa ai playoff nel derby del Ticino con l’Igor Gorgonzola Novara, fresca di qualificazione alle semifinali di Challenge Cup. In ottica salvezza confronto ad alta tensione tra la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e Volley Bergamo 1991, separate da un punto in classifica. A completare il quadro una missione quasi impossibile per la TrasportiPesanti Casalmaggiore, che alle 21 ospiterà nel posticipo la Savino Del Bene Scandicci, reduce dalla bellissima vittoria contro le campionesse del mondo dell’Eczacibasi.