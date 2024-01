Allianz Geas-Sanga, si riparte con il derby

In attesa della ripartenza del campionato fissata nel secondo weekend di gennaio la Serie A1 femminile sfrutta la pausa per trovare le date a disposizione per i primi due turni di Coppa Italia in vista della Final Four di metà febbraio a Torino. Domani sarà derby sul parquet del PalaCarzaninga di Sesto San Giovanni con l’Allianz Geas che, forte del suo quinto posto nella classifica di A1, affronta il Repower Sanga Milano alle 20.30. La vincente affronterà poi subito domenica 7 La Molisana Campobasso nella nel secondo turno. Per le rossonere i favori del pronostico anche perchè nella sfida di neanche un mese fa il predominio fu netto vincendo per 77-53. Il Sanga, recuperata dall’infortunio Vintsilaiou, avrà l’occasione per l’esordio della seconda novità proveniente dal mercato, la 27enne pivot francese Angelina Turmel, già avversaria delle milanesi in A2 con Brescia e Udine nel passato. In campo alle ore 20 anche il Brixia che sarà di scena sul campo del Banco di Sardegna Sassari. Sarà la sfida tra l’ottava e la nona della classifica, anche se proprio tra le due formazioni c’è la frattura in due della graduatoria del campionato visto che tra loro ci sono ben 4 punti di distanza in classifica. Chi vince questa sfida troverà poi sul suo cammino la capolista Venezia nel secondo turno.

S.P.