Allarme per bimba smarrita. Salvata dalla Polizia locale: una parente finisce nei guai

Infreddolita e impaurita. Così lunedì mattina gli agenti della Polizia locale di Romano di Lombardia hanno trovato una bambina di tre anni, sola, che vagava lungo una strada del paese, via Marconi. Erano da poco passate le 9, quando la bimba è stata notata da una passante che, dopo essersi resa conto che era senza genitori, ha immediatamente avvisato il comando dei vigili. Gli agenti, dopo averla tranquillizzata e rassicurata, l’hanno presa sotto la loro custodia.

La bambina non parlava correttamente italiano, né era in grado di dire come si chiamasse, o il nome dei genitori o l’indirizzo di casa. A questo punto si è proceduto per tentativi. Gli agenti hanno accompagnato la piccola in diversi asili cittadini. In uno di questi, le insegnanti l’hanno riconosciuta senza ombra di dubbio come loro alunna e l’hanno riaccolta in classe in attesa di contattare i genitori. I vigili di Romano hanno quindi appurato che il padre e la madre della piccola avevano incaricato una parente, una donna di 33 anni, di accompagnarla a scuola. Ma durante il tragitto da casa la donna l’aveva smarrita. La parente è stata denunciata per abbandono di minorenne, non solo per avere smarrito la bambina, ma anche per non aver immediatamente attivato i soccorsi avvisando le autorità. "Per fortuna la disavventura di questa bambina è terminata bene, con un lieto fine - sottolinea il sindaco di Romano di Lombardia, Gianfranco Gafforelli -. Grazie soprattutto alla collaborazione tra i cittadini e le istituzioni. Bisogna elogiare l’efficienza e la professionalità ancora una volta dimostrata dalla Polizia locale cittadina". Michele Andreucci