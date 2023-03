All’appello mancano 750 figure Crolla il tempo indeterminato

Aumenta l’occupazione a Como, soprattutto nel settore dei servizi, ma solo per un lavoratore su quattro (uno su tre in provincia di Lecco) il contratto sarà a tempo indeterminato. I dati di Unioncamere evidenziano come nel trimestre marzo-maggio l’aumento dell’offerta di lavoro di lavoro delle imprese rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso è stato di 1.230 lavoratori. A Como le proiezioni vedono i Servizi guidare le nuove attivazioni con un + 470 rispetto a marzo-maggio 2022, l’industria segue con un +130 rispetto allo stesso intervallo temporale dello scorso anno. Rispetto al 2022 sono aumentati i contratti a tempo indeterminato, passati dal 26% al 31% a Lecco e dal 24% al 26% a Como, anche se la maggior parte delle offerte di lavoro è a termine. "La percentuale di entrate stabili previste a Como nel mese di marzo è discretamente più bassa della media lombarda - spiega Dario Esposito della Uil del Lario - Colpa del potenziamento dell’utilizzo dei voucher, misura che non offre certamente maggior tutela o dignità al lavoratore, potenziamento che è passato da un’estensione dell’importo massimo di compenso annuo. È stata inoltre aumentata la platea dei possibili utilizzatori". Tra le figure più ricercate in province di Como ci sono proprio gli addetti al turismo e alla ristorazione: entro i prossimi due mesi se ne cercano 750.