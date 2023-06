Alghe nel lago di Endine: proteste

ENDINE GAIANO (Bergamo)

Il Lago di Endine sta facendo i conti con una crescita anormale delle piante acquatiche che affiorano dall’acqua e coprono vaste aree, anche nell’immediata vicinanza delle rive. Anche se non sono nocive per l’ambiente e per le persone e se, almeno per il momento non creano cattivi odori, questo ha scatenato proteste da parte dei cittadini e di chi, sul lago, ha un’ attività ricettiva. Le segnalazioni sono state effettuate anche all’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Iseo, Endine e Moro, che ha fin da subito coinvolto la società di Manutenzione e Promozione Laghi. Si attende, ora, il nulla osta della provincia di Bergamo. "Possiamo mettere a disposizione le nostre attrezzature e le nostre capacità – ha sottolineato l’amministratore unico Marco Terzi – e non sarebbe la prima volta che interveniamo su un problema del genere. Nel caso del lago di Endine, sappiamo che le Amministrazioni comunali di Endine Gaiano, Spinone al lago, Ranzanico e Monasterolo del Castello si stanno muovendo per mettersi in contatto con la Provincia di Bergamo, che è l’ente di competenza. Da parte nostra siamo pronti a intervenire: per farlo però dobbiamo aspettare il via libera da Bergamo: da quel momento contiamo di potere risolvere la situazione in due settimane". L’autorità di Bacino è cosciente del fastidio che la vista delle alghe provoca alla popolazione, ma deve per forza di cose attendere il nulla osta ad intervenire. "Capiamo il disagio dei cittadini e degli esercenti – ha chiuso Terzi – perché l’area è certamente un pregio dal punto di vista turistico e ambientale". Le prime operazioni di pulizia potrebbero essere messe in campo entro la metà del mese di giugno.

Milla Prandelli