Alberi giù come birilli: viabilità a singhiozzo a Legnano (MI)

LEGNANO (Milano)

Alberi crollati, tetti divelti sui marciapiedi, milioni di danni nell’Altomilanese. A Legnano ieri, nel tardo pomeriggio, vigili del Fuoco, tecnici e operai erano ancora al lavoro a 12 ore dal nubifragio. Ancora chiuse le vie Candiani, per cui è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco (questa rappresenta nell’ordine di priorità la strada da liberare con più urgenza visto l’ingresso al servizio di continuità medica), via Gorizia (nel tratto fra le vie Bissolati e Santa Caterina), via Bissolati, nel tratto fra viale Gorizia e via Montenevoso, dove un albero è caduto su un’auto. Già da lunedì si è cominciato a liberare l’area del parcheggio di via Matteotti dove è caduto un platano di grandi dimensioni. In via San Giovanni Bosco è stato rimosso l’albero caduto, ma la via resta chiusa per le verifiche chieste a Telecom sul palo pericolante. La Protezione civile provvederà a liberare la parte di parcheggio del cimitero Parco dove è caduto un albero. Sono invece tornate percorribili via Pisa e via Santa Colomba. Resta valida l’ordinanza con il divieto d’accesso a parchi, giardini e aree verde pubbliche dove cominceranno al più presto verifiche sullo stato delle alberature. Tra le più colpite nel Legnanese c’è Canegrate. Il Comune ha chiesto a Regione Lombardia la procedura per la dichiarazione di stato di calamità naturale. "Appena possibile metteremo a disposizione il link attraverso il quale anche i privati potranno dichiarare i danni subiti. Regione Lombardia ha già fatto alcune stime inevitabilmente al ribasso: oltre 120 milioni di danni per la nostra zona, per il 60% relativi a edifici pubblici e per il 40 % privati". Danni Anche Parabiago: "Per la nostra comunità è stata una giornata molto difficile" spiega l’assessore Diego Scalvini. "Una sentita vicinanza alle famiglie che hanno subito danni". Danni anche nel Magentino-Abbiatense. A Magenta in mezzo alla centralissima via Roma è crollato un tetto. Una parte ha invaso marciapiede e strada, all’altezza della pasticceria. Chiusi i parchi e in via precauzionale anche il cimitero. La caduta di alberi anche di grosse dimensioni ha riguardato sia Magenta (via Leopardi all’incrocio con via De Amicis) sia l’Abbiatense (sulla provinciale tra Ozzero e Abbiategrasso).