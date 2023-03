Aggressioni in carcere Le celle scoppiano tensione da allarme rosso

BERGAMO

Cinque agenti della polizia penitenziaria aggrediti in pochi giorni. È sempre più difficile la situazione all’interno del carcere di Bergamo, dove il sovraffollamento (ci sono 534 detenuti su 319 posti, + 167% di presenze) e la cronica carenza di personale della Penitenziaria sono sfociati in una serie di aggressioni ai danni di alcuni agenti. L’ultima, come segnala il sindacato Sinappe, è di martedì pomeriggio, quando due agenti sono stati aggrediti con calci e pugni da un detenuto nordafricano. I due poliziotti sono stati trasportati all’ospedale Bolognini di Seriate per le cure del caso. A scatenare la furia dell’immigrato è stata la richiesta di quest’ultimo di avere il Rivotril, farmaco che il medico gli aveva negato. Qualche giorno fa, invece - denuncia ancora il sindacato - un detenuto di origini nordafricane ha lanciato del latte bollente sul volto di un agente che ha riportato ustioni di primo grado, mentre qualche settimana prima un detenuto aveva colpito con una testata il volto di un altro agente e dato uno schiaffo sul viso a un’ispettrice.

"Siamo di fronte - sottolinea con preoccupazione Pietro Balice, segretario regionale del sindacato Sinappe - a troppe aggressioni avvenute nel giro di pochi giorni a danno del personale di polizia penitenziaria nell’istituto di Bergamo.

La situazione molto difficoltosa è determinata in primis dalla mancanza di personale della Penitenziaria, sempre più in deficit per i numerosi prepensionamenti. Pesa inoltre anche il sovraffollamento della casa circondariale di Bergamo che al momento, secondo i dati, risulta essere uno dei più sovraffollati della regione Lombardia". Secondo l’ultimo report, il carcere di Bergamo, in via Gleno, è il secondo più sovraffollato dopo quello di Como e il quinto in Italia. La direttrice Teresa Mazzotta e il comandante della polizia penitenziaria Aldo Scalzo hanno scritto al Provveditorato per avere altri agenti quest’estate, quando usciranno dal corso mille nuovi allievi.

Situazione pesante anche nel carcere “Nerio Fischione“ di Brescià dopo i disordini di martedì con un poliziotto aggredito da un detenuto che gli ha lanciato in faccia una arancia, per poi sputargli addosso e infine minacciarlo con una lametta.

Michele Andreucci