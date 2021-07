Bergamo, 3 luglio 2021 - Era stato il protagonista di una aggressione omofoba e ora è finito in manette il diciannovenne in manette che due settimane fa aveva aggredito un ragazzo minorenne, prendendolo a calci e pugni e facendogli perdere i sensi, perché "colpevole" di trovarsi con il suo fidanzato.

Per questo oggi i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 19 anni, di Bergamo, su esecuzione di una ordinanza di aggravamento della misura cautelare alla quale era già sottoposto per altri reati, ovvero la presentazione alla polizia giudiziaria, portondolo in carcere.

L'aggressione era avvenuta alla Fara di Bergamo Alta, luogo di ritrovo di molti giovani, tra cui il ragazzo aggredito, il suo fidanzato e alcuni loro amici. La vittima dell'aggressione omofoba era anche stata medicata in ospedale: 6 i giorni di prognosi.