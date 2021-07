Pericoloso incidente a Tavernola, dove un uomo di 60 anni è stato prima morso in vari punti del corpo e poi travolto da uno dei propri asini. L'uomo era ella propria cascina, quando il quattrozampe se l'è presa con lui colpendolo a morsi più volte. Il sessantenne è riusciti a divincolarsi liberandosi dalla presa dell'asino, il quale però lo ha a quel punto travolto in un ultimo gesto di ribellione nei suoi confronti. Fortunatamente l'uomo è riuscito a chiamare alcuni amici col cellulare e sul posto sono rapidamente arrivati anche i soccorsi: un'ambulanza, l'automedica e l'elicottero. Il sessantenne è stato portato in ospedale all’istituto Poliambulanza di Brescia con ferite al volto, alla testa e a una gamba. Ora si trova ricoverato in codice rosso. Sono intervenuti anche i carabinieri, che dovranno accertare la dinamica di quello che è accaduto.



