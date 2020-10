Albino (Bergamo), 30 ottobre 2020 - Ha aggredito l'autista di un bus che lo aveva invitato a indossare la mascherina alla stazione ferroviaria di Albino, in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 20 anni di Parre, sempre nella Bergamasca, è stato denunciato dai carabinieri per il reato di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il giovane, dopo essere stato invitato a indossare la mascherina sull'autobus sul quale stava per salire, ha reagito dando un pugno all'autista del mezzo. Attraverso le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere della stazione, i militari lo hanno identificato e denunciato. Al ragazzo è stata anche comminata la sanzione

amministrativa prevista per non aver indossato la mascherina sul mezzo di trasporto pubblico.