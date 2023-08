Aggredì un’anziana Rapinatore ai domiciliari

Aveva aggredito alle spalle un’anziana di Tresivio che, alla stazione degli autobus nel capoluogo valtellinese, era in attesa della corriera che la riportasse nel paese, dove risiede.

Quando la pensionata si alzò dalla panchina per raggiungere il torpedone sopraggiunto, lui Mouad Cherbaf, 19 anni, residenza ufficiale a Cosio Valtellino, si alzò pure lui per avvicinarla e strapparle la collana d’oro che aveva al collo.

Il monile, per il violento strappo, si spezzò, ma la donna che aveva le mani libere perchè portava sulle spalle uno zaino, reduce da una gita sui monti del Palù, si ritrovò la collana in mano, mentre a terra cadde la medaglia. Lei gridò e il giovane straniero si diede a una precipitosa fuga. Ma le indagini della Squadra Mobile di Sondrio, con l’ausilio di testimoni che assistettero all’aggressione e alle immagini delle telecamere, portarono all’arresto per tentata rapina, su ordine di custodia cautelare in carcere firmato dal gip.

Nei giorni scorsi il 19enne è comparso in Tribunale per l’interrogatorio di garanzia e il giudice Fabio Giorgi gli ha concesso i domiciliari. Mi.Pu.