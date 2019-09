Bergamo, 27 settembre 2019 - Si aggrava il tragico bilancio dell'incidente aereo precipitato sabato 21 settembre in cui ha perso la vita Marzia Mecca, 15 anni. Nelle scorse ore anche papà Stefano non ce l'ha fatta. Il commercialista di 51 anni di Gazzaniga (Bergamo) che pilotava l'aereo da turismo Mooney Mk20 D-Eise finito a suolo è spirato dopo una settimana in terapia intensiva all'ospedale Niguarda di Milano. All'ospedale milanese sono ancora ricoverate le altre due figlie Chiara, di 18 anni, e la gemella 15enne di Marzia salvate da due passanti.

© Riproduzione riservata