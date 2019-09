Bergamo, 25 settembre 2019 – Chiara Mecca, 18 anni, ancora non sapeva del tragico destino della sorella Marzia, di tre anni più piccola, morta sabato mattina nel rogo del MooneyM20k D-Eise del papà Stefano, precipitato a ridosso dell’asse interurbano di Bergamo. A 72 ore di distanza dall’incidente, la mamma Francesca Ongaro ha raggiunto da Gazzaniga l’ospedale Niguarda di Milano, dove la18enne si trova ricoverata, per annunciarle nel modo meno traumatico possibile la drammatica notizia. La giovane, supportata da una psicologa, è scoppiata in lacrime.

I tre superstiti si trovano tutti all’ospedale Niguarda di Milano. Mentre le condizioni di Chiara sono in fase di miglioramento, quelle della sorella Silvia e del papà Stefano sono ancora precarie, seppur meno gravi rispetto alle ore precedenti. Restano da valutare, in ogni caso, le possibili conseguenze fisiche sui loro corpi dopo le fiamme occorse al velivolo.

Nelle prossime ore il pubblico ministero Silvia Marchina, che coordina le indagini per la procura di Bergamo, si recherà in ospedale a Milano per ascoltare la testimonianza di Chiara. Le chiederà in particolare quale era il problema a bordo del mezzo che poco dopo il decollo, alle 10.04, ha portato il padre (pilota esperto, con molte ore di volo alle spalle nonché vicepresidente dell’Aero Club) a chiamare la torre di controllo dell’aeroporto di Orio al Serio, specificando però di non essere alle prese con un’emergenza, rinunciando così ad avere la precedenza per atterrare.

Negli audio acquisiti dalla Procura, infatti, il pilota non parla mai di guasti di natura tecnica, aprendo all’infinito il ventaglio delle ipotesi, anche quella di un malore del 51enne stesso o di una delle figlie a bordo. Un particolare importante se si vuole comprendere meglio la dinamica dell’incidente. Nel filmato di una videocamera di sorveglianza dell’AeroClub, si vede l’aereo che sbatte prima contro un palo dell’illuminazione pubblica e dopo contro il terrapieno dell’asse interurbano. Quel che segue è invece chiaro: le fiamme, le urla e i primi, determinanti, soccorsi.