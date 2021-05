Orio al Serio (Bergamo) - Sono sbarcati questa sera, lunedì 3 maggio, una manciata di minuti dopo le 19, all'aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio, i 146 viaggiatori provenienti, con un volo charter, da Amristar, città del Punjab a nord dell'India.

Non appena scesi dall'aereo, un volo della compagnia hiFly, che ha volato per conto del vettore indiano Spice Jet, i passeggeri sono stati sottoposti in una apposita zona allestita nello scalo bergamasco, a un tampone antigenico molecolare, secondo le disposizioni disposte dalla prefettura insieme ad Ats Bergamo e Regione Lombardia. Successivamente i viaggiatori sono stati trasferiti dagli operatori della Croce rossa nei due Covid hotel individuati nel fine settimana - La Muratella di Cologno al serio e il Mercure di Bergamo -, dove resteranno in quarantena per i prossimi 10 giorni. Al termine della quale, saranno sottoposte da parte di Ats ad un altro test antigenico.

Cinquanta viaggiatori sono stati trasportati alla Muratella, tra i primi Covid Hotel ad aprire i battenti nella primavera del 2020, dove è stata anche attrezzata un'area per le persone che sono risultate positive. "La struttura - spiega il titolare Gianluca Marcucci - non è mai riuscita ad aprire e ha dunque ancora la possibilità di ospitare queste persone. Mi è stata chiesta la disponibilità e, dopo aver messo a disposizione le mie strutture anche l'anno scorso, non avrei potuto tirarmi indietro". Per controllare che gli "ospiti" non violino la quarantena, ogni giorno l'hotel sarà sorvegliato dai carabinieri.