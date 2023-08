Addio a Fatou di Bulciago: dal sindaco l'invito a donare

Una raccolta fondi per aiutare e sostenere papà Omar e le due sorelle più grandi di Fatou, la bambina senegale di 11 anni di Bulciago, annegata a Ferragosto al lido comunale Mandello del Lario. L’hanno avviata insieme il sindaco Luca Cattaneo, con i volontari della Caritas di Oggiono. "Chi vuole può effettuare un versamento, di qualsiasi cifra a seconda delle disponibilità di ciascuno - spiega il primo cittadino -. Ogni somma è ben accetta. L’intero importo verrà devoluto al papà di Fatou". Chi preferisce, può pure devolvere un’offerta in contanti in municipio. I soldi permetteranno di coprire pure le spese del trasferimento del feretro di Fatou in Senegal, dove è seppellita anche la mamma, mancata quando lei era solo in seconda elementare. La bambina riposerà accanto a lei.

Solo il biglietto per il viaggio aereo della salma fino a Dakar costa almeno 1.500 euro, poi ci sono le spese per la cassa, il trasferimento verso l’aeroporto di imbarco, lo sbarco e il tragitto verso la destinazione finale, per le pratiche burocratiche e per chi accompagna il feretro. È stata promossa pure una raccolta di fondi online dalla professoressa Viviana Patricelli, preside facente funzione del Comprensivo di Cassago Brianza, dove Fatou aveva appena terminato la quinta elementare e, a settembre, avrebbe cominciato la prima media.

"Vogliamo dimostrare vicinanza, solidarietà e affetto per questa famiglia che è stata già duramente colpita pochi anni fa dalla scomparsa della mamma", spiega la dirigente scolastica. Intanto per domani, lunedì, è fissata l’autopsia sul corpicino di Fatou: l’ha disposta il magistrato di turno. Fatou è affogata alla foce del torrente Meria, dove la balneazione è vietata, come per tutte le foci dei fiumi. Dal Comune è stata messa a disposizione una sala pubblica per consentire ai familiari e agli amici più stretti di svolgere una veglia funebre prima del rimpatrio di Fatou. Sarà una cerimonia in forma privata, come chiesto espressamente da papà Omar.

D.D.S.