Acquisto di veicoli con truffa: condannato

Condannato a 3 anni e 9 mesi (il pm Marchina aveva chiesto 4 anni) per truffa un quarantacinque campano, L.L., attualmente detenuto a Alessandria per scontare un cumulo di condanne con il fine pena nel 2033. Ieri la sentenza (giudice Palermo). Il difensore d’ufficio, avvocato Asperti, aveva chiesto per il suo assistito l’assoluzione perché il fatto sussiste. In subordine una pena contenuta e le attenuanti generiche. L’imputato, secondo l’accusa, avrebbe acquistato tre auto con assegni emessi dall’ufficio postale di Longana (Ravenna), ufficio, come si è scoperto durante le indagini, del tutto inesistente. Ma per rendere credibile la truffa (a cui quasi certamente ha partecipato un complice dell’imputato) si era fatto credere che da quell’ufficio postale, presente su internet, rispondeva un impiegato con una deviazione di chiamata. In questo processo le vittime sono i proprietari di tre auto di valore (dai 48.500 ai 53mila euro). Il compratore utilizzava una vecchia carta d’identità falsa. I raggiri messi a segno a Gandellino il 4 dicembre 2018, a Rivolta d’Adda il 17 e a Cuneo il 19 dicembre. I dubbi iniziarono a sorgere quando si scoprì che quell’ufficio postale non era attivo. F.D.