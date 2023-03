Non piove da mesi, a marzo acqua razionata in 6 Comuni: ecco dove

Crisi idrica, acqua razionata

È successo di nuovo. Come l’anno scorso, ma con qualche mese di anticipo. La siccità torna a preoccupare la Bergamasca e in alcune zone è necessaria la massima attenzione per non sprecare l’acqua. Uniacque, la società che gestisce la rete idrica integrata in provincia, ha fatto richiesta di "emissione di ordinanza di contenimento dei consumi idrici" alle frazioni di sei comuni della Valle Seriana, territorio particolarmente colpito dall’assenza di piogge: località Bello Loco (Albino), frazioni Monte di Nese e Olera (Alzano Lombardo), località Foppi (Gandellino), frazioni Trevasco, San Vito, Lonno (Nembro), frazione Chignolo (Oneta), parte centrale del comune di Val Brembilla.

«La piovosità media del 2022 - affermano da Uniacque - è stata di soli 587 millimetri, contro una piovosità media, in Lombardia, di 1.250 mm (periodo 2014-2021, secondo i dati storici di Arpa Lombardia). Il primo trimestre 2023 non evidenzia una inversione di tendenza nelle precipitazioni. Nella provincia di Bergamo le fonti, e in particolare le sorgenti che non sono ricaricate dalle piogge, stanno progressivamente diminuendo la loro produttività e hanno raggiunto il flusso di base".

Uniacque ha intensificato gli interventi per fronteggiare la situazione di deficit idrico già in essere nel territorio bergamasco e che vede: portata dimezzata per le sorgenti minori di Val Brembana e media Val Seriana (Zona 1, Oneta - frazione Chignolo e Vertova); situazione di carico periodico del serbatoio Fusellina con autobotti a Val Brembilla; situazione di attenzione per alcuni comuni della Zona 2 (Gorlago, Ranzanico, Sovere e Trescore Balneario); situazione in peggioramento in Zona 7 per le frazioni di Nese e Olera di Alzano, con livello di attenzione elevato, con attingimenti anormalmente alti e possibili criticità a breve. "Siamo al lavoro - spiega Pierangelo Bertocchi, amministratore delegato di Uniacque - per individuare azioni di mitigazione e di utilizzo cautelativo delle risorse idriche, come il monitoraggio e il controllo sistematico delle fonti a mezzo telecontrollo".

Sono trentasei, infine, gli altri Comuni della provincia di Bergamo che presentano un livello di attenzione elevato per attingimenti anormalmente alti e possibili criticità a breve. Per questo Uniacque invita tutti gli utenti bergamaschi a evitare sprechi d’acqua e consumi non indispensabili.