Accusa di tentato omicidio a Brescia: il pasticciere già in carcere

Nuova accusa di tentato omicidio per Francesco Candiloro, il 43enne pasticcere calabrese di casa a Brescia già condannato all’ergastolo (in primo grado) perché ritenuto un killer dell’ndrangheta (il 25 dicembre 2018 a Pesaro avrebbe partecipato all’esecuzione a colpi di pistola di Francesco Bruzzese, fratello di un pentito). Candiloro lo scorso febbraio era stato condannato dal gup di Brescia a 6 anni e 8 mesi. Stando al pm Teodoro Catananti (che gli contestava anche il favoreggiamento alal cosca calabrese dei Crea, ipotesi però non riconosciuta dal giudice) con alcuni complici avrebbe organizzato l’omicidio di un altro collaboratore di giustizia che si era nascosto tra i boschi del Bellunese con bazoka, pistole e bombe a mano, non riuscendoci solo per un caso fortuito.

Ieri Candiloro è stato raggiunto in carcere da nuovi guai, un’ordinanza di custodia cautelare chiesta e ottenuta dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Stando alla tesi accusatoria avrebbe tentato di uccidere l’imprenditore di Reggio Calabria Pasquale Inzitari. Era il 25 luglio 2017. Il provvedimento ha raggiunto altre tre persone, Michelangelo Tripodi, Gianenrico Formosa e Antonio Domenico Scarcella, all’epoca tutti residenti nel Bresciano (Tripodi e Formosa erano stati coinvolti a loro volta nell’inchiesta per detenzione e ricettazione di armi da guerra: il primo era uscito assolto, il secondo condannato a 6 anni e 11 mesi). Secondo la ricostruzione degli inquirenti di Catanzaro il quartetto era entrato in azione a Corigliano Rossano dopo una serie di sopralluoghi proprio per eliminare Inzitari, ma l’imprenditore era riuscito a mettersi in salvo. B.R.