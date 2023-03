Accoltellò due carabinieri: andrà in Rems

Prosciolto per incapacità di intendere e volere. Attualmente si trova in carcere a Bergamo in attesa di essere trasferito, appena si libera un posto, in una Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza). Non si esclude che possa essere a Castiglione delle Stiviere. Lui è un marocchino di 36 anni, con casa a Pradalunga, in Valle Seriana, conosciuto alle forze dell’ordine per la sua attività di spaccio. E proprio durante un controllo antidroga, la sera del 3 febbraio 2022 lungo la pista ciclabile di Nembro, aveva accoltellato due carabinieri, di 24 e 26 anni, in servizio alla stazione di Albino. Dopo il grave episodio il nordafricano si era dato alla fuga. Era stato fermato a Bardonecchia mentre tentava di attraversare il confine della Francia con l’intenzione di raggiungere il Marocco.

Il pm, Silvia Marchina, gli aveva contestato il tentato omicidio, e porto d’arma bianca. Dopo l’arresto, il carcere, la perizia richiesta dalla procura lo aveva dichiarato capace di intendere e volere la sera dell’accoltellamento. Anche il suo difensore, avvocato Bosisio, aveva chiesto una perizia nominando un suo consulente che era arrivato a una conclusione diametralmente opposta: il 36enne nordafricano è totalmente incapace, e presenta un quadro clinico disturbato. Poi il passaggio in udienza preliminare, la consulenza del tribunale ha confermato l’incapacità. Da qui il proscioglimento. La sera dell’aggressione, insieme ad altri due colleghi, tutti in borghese, i due carabinieri stavano svolgendo un servizio antidroga mirato al controllo del trentaseienne sospettato di spacciare nella zona Saletti delle piste ciclabili. Poco dopo il sottopasso, sul ponticello di legno sul fiume Serio, il 36enne era arrivato in bicicletta. Sentitosi in trappola, per aprirsi un varco, aveva sferrato due coltellate ai due carabinieri che si erano piazzati all’inizio del ponte, ferendone uno al braccio sinistro e l’altro al fianco sinistro. F.D.