Accoltellato alla pancia in un vicolo Ventenne trovato in una pozza di sangue

di Stefano Zanette

MARCIGNAGO (Pavia)

"È diventato un postaccio". Anche chi abita nelle vicinanze descrive così, senza troppi giri di parole, il luogo in cui non a caso ieri pomeriggio sono arrivati i carabinieri e l’ambulanza. Un ragazzo di 21 anni, del posto, è stato soccorso dopo aver ricevuto una coltellata all’addome. Ha perso molto sangue, ma il fendente non gli avrebbe colpito organi vitali, tanto che è rimasto sempre sveglio e cosciente, ha chiamato lui stesso i soccorsi ed è stato poi trasportato con l’ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita ma con il mezzo di soccorso comunque rientrato con codice rosso.

Quello che è successo è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Pavia, che potranno ascoltare la versione dei fatti fornita dalla vittima quando sarà in grado di farlo.

Quando ieri pomeriggio, poco prima delle 16, sono arrivati sul posto sia i soccorsi che i militari, era rimasto il ferito da solo, senza più alcuna traccia delle altre persone presenti al momento dell’accoltellamento, né il responsabile, se uno solo o più d’uno, né eventuali testimoni.

Il punto del ferimento, dove è rimasta a terra la pozza di sangue perso dal 21enne, è in fondo al Vicolo della Gatta, che si imbocca dalla strada principale del paese, tra la parrocchia e il parcheggio, ma porta in un’area con una palazzina apparentemente finita ma disabitata, non più un cantiere in costruzione ma una zona isolata, proprio per questo frequentata da ragazzi del posto, sia di pomeriggio che di sera e fino a notte fonda, con il sospetto di poco leciti giri di spaccio. Si vedono anche delle telecamere, ma deve essere appurato se siano ancora in funzione o se lo erano solo per proteggere il cantiere da eventeuali furti di materiale edile.