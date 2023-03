Accoltella il padre e l’amico senza un perché: oggi l’interrogatorio, probabile una perizia

Bottanuco (Bergamo) – Prima ha accoltellato il padre di 56 anni mentre dormiva nel proprio letto colpendolo al fianco sinistro procurandogli lesioni all’intestino in due punti determinando una perforazione. È vivo solo grazie al tempestivo intervento chirurgico cui è stato sottoposto al Policlinico di Ponte San Pietro. Poi, la mattina successiva, con lo stesso coltello, con una lama di 15 centimetri, ha aggredito un amico di 23 anni cui aveva chiesto di raggiungerlo a casa, colpendolo a calci e pugni e infliggendogli diverse ferite al volto, alla spalla sinistra, alla mano sinistra, fino a interessare il rene. Ricoverato in ospedale, il giovane si è salvato. Due episodi legati da un filo rosso sangue. Era il 27 dicembre, a Bottanuco, comune dell’Isola Bergamasca. Adesso in carcere con l’accusa di duplice tentato omicidio, c’è M. F., 21 anni, originario di Vimercate, una personalità contrastante, indicativa di un malessere interiore: è stato arrestato due giorni fa dai carabinieri della Compagnia di Treviglio al termine dell’indagine coordinata dal pm Aloisio della procura di Bergamo. Si trova in carcere dopo un ricovero al Papa Giovanni XXIII, nel reparto di Psichiatria: quando i militari lo avevano fermato il 21enne era in stato di agitazione. Assistito dall’avvocato Nicola...