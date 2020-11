Bergamo, 28 novembre 2020 - Dopo mesi di sofferenza, Bergamo oggi ha acceso l'albero di Natale in piazza Vittorio Veneto: un gesto più che mai di speranza per la città che più ha sofferto la pandemia in primavera. Il progetto è del Distretto urbano del commercio, che come ogni anno (con il patrocinio di Comune e Camera di Commercio) regala alla città le luminarie natalizie, ma l'abete viene da Gorno ed è stato donato dalla Valle Seriana (Comunità Montana Valle Seriana, GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, Comune di Gorno, Vivi Ardesio e Promoserio agenzia di promozione di Valle Seriana e Valle di Scalve).

Le luci multicolor sono ispirate all'albero del Rockefeller Center di New York: hanno preso vita dopo diversi tentativi, tanto che è stato necessario un doppio taglio del nastro. L'abete alto 15 metri sarà il simbolo del Natale del centro e del progetto solidale "Accendi un sorriso", una raccolta fondi che permetterà di incrementare il numero di pasti gratuiti che vengono garantiti nelle mense scolastiche, consentendo quindi di intercettare i bisogni di quelle famiglie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dal covid.