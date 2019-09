Bergamo, 26 settembre 2019 - Doppio intervento delle Volanti della Questura a Bergamo. Il primo poco dopo la mezzanotte di martedì 24 settembre, all'esterno del risto-pub Mexicali di via Carnovali, dove un 19enne ha ricevuto un pugno al volto da un ragazzo solo per aver abbracciato la sua ex fidanzata. Il giovane era lì con alcuni amici per trascorrere la serata. Ha notato la ragazza, sua coetanea, seduta a un tavolo e le si è avvicinato. Prima si è presentato, poi le ha offerto da bere. Lei avrebbe detto di essere single. I due hanno continuato a parlare del più e del meno, fino a quando sono usciti dal locale per fumare una sigaretta. Lì il 19enne ha abbracciato la fanciulla, ma da un angolo è spuntato un altro ragazzo, di quattro anni più grande, che piuttosto contrariato si è presentato come fidanzato della giovane. Prima lo ha insultato, poi è passato alle mani procurandogli una lesione al labbro con una prognosi di dieci giorni. L'aggressore si è scusato ma è stato denunciato. Due ore dopo, al Velvet di via Camozzi, secondo intervento notturno per un'altra llite, questa volta tra donne, arrivate alle mani per futili motivi. Nessuna grave conseguenza.

