"A girare tra le mura non ero mai solo"

Ariberto Faustini, attore

e regista, è un grande conoscitore della storia della Franciacorta

che racconta nei suoi film. Tanti e diversi: da quelli propriamente storici

a quelli comici, sempre incentrati su fatti avvenuti nella zona. La pellicola

che presenterà il 5 maggio racconterà la presenza

del ministro di Grazia

e Giustizia Giuseppe Zanardelli in Franciacorta nel 1880, realizzato con

lo storico Gianluigi Valotti. Altre sue opere:

Una Vittoria Amara,

che racconta il battaglione Vestone; Urla nel Nido, sulla violenza contro

le donne; una pellicola sulla droga intitolata Fango di Provincia;

Il ladro del Morini Rosso; La Parata Militare e “Du’ bresa so’ la luna“.

Faustini ha anche partecipato a rievocazioni storiche organizzate

da gruppi della zona. "Girare nel Castello Quistini, quando lo feci qualche anno fa,

per me fu emotivamente coinvolgente – racconta Faustini – perché non ero mai solo con la mia telecamera. So persino dire che François è alto circa 165 centimetri. Vorrebbe tanto tornare

a casa sua. Ma del resto non ha di che lamentarsi. Anche se non è in Francia, è in Franciacorta. E come in Francia pure noi abbiamo le bollicine. Poteva andargli peggio".

Mi.Pr.