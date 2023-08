"A Brescia rischio crescita economica: cosa fare per contrastare 'ndrangheta?"

"È una situazione che io vedo come allarmante, per il rischio concreto che ci sia un pregiudizio per la crescita della nostra economia, soprattutto nella piccola e media impresa". Così Paola Pollini, presidente della Commissione antimafia di Regione Lombardia, commenta i dati sulle segnalazioni di operazioni sospette che vedono una crescita elevata. "Uno strascico del Covid e l’aumento dei tassi di interesse ha portato le aziende ad avere problemi di liquidità e quindi di sovraindebitamento. Le indagini rilevano che soggetti appartenenti o contigui alla criminalità organizzata sono subentrati in contesti societari di piccole e medie imprese, cannibalizzandole". Il radicamento di organizzazioni di stampo mafioso, in particolare ‘ndrangheta, in Lombardia, è ormai acclarato. "La zona bresciana – prosegue Pollini – è stata sempre connotata dalla presenza dei cosiddetti ‘fatturini’, imprenditori che erano soliti annotare fatture fittizie. Poiché il tema dell’evasione fiscale è diventato un tema molto caro anche agli ‘ndranghetisti, diciamo che questa convergenza di interessi è quanto mai pericolosa". Cosa si può fare per contrastare la presenza delle mafie? "Parlare di legalità ovunque e tutti i giorni. Il nostro è un grave problema etico, della nostra classe imprenditoriale, dei nostri professionisti, della politica: c’è sempre un professionista che mette le proprie capacità professionali al servizio delle famiglie, c’è sempre un candidato che cerca condannati per avere voti". F.P.