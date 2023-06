55enne Ubriaco Minaccia Ragazzino e Soccorritori con Taglierino a Seriate

Con un taglierino ha minacciato un ragazzino e i soccorritori che lo stavano aiutando dopo una caduta. È successo qualche giorno fa a Seriate, dove un 55enne ubriaco è caduto mentre percorreva in bici corso Europa. Ha riportato ferite lievi, ma i soccorritori l’hanno medicato a un ginocchio. Ma subito dopo sono stati minacciati dal ferito che, dopo aver estratto un taglierino, urlava di voler tagliare loro la gola. Vittima della sua furia, anche un quindicenne uscito dall’istituto Majorana e al quale l’esagitato ha rivolto le stesse minacce. Lo studente ha chiamato il 112: è subito arrivata la Polizia Locale di Seriate. Gli agenti hanno fermato l’uomo e sequestrato l’arma da taglio. È stato denunciato. "Ringrazio sentitamente la Polizia Locale intervenuta tempestivamente che ha tutelato l’incolumità pubblica, specialmente in quella zona, in cui ci sono gli studenti", ha sottolineato il sindaco Cristian Vezzoli (nella foto). F.D.