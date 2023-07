47enne italiano allontanato per maltrattamenti ai genitori

Allontanato dalla casa dei genitori maltrattati, con divieto di avvicinamento. L’uomo, 47 anni, italiano, è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni degli anziani genitori con i quali condivideva l’abitazione. La misura cautelare dell’allontanamento, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, è stato notificato dalla Squadra Mobile della Questura, che ha eseguito le indagini raccogliendo "gravi indizi di colpevolezza" non solo per attacchi verbali ma anche per aggressioni fisiche a seguito di scatti d’ira non controllati. Da qui la pericolosità sociale ravvisata dal gip che ha firmato il provvedimento. St.Za.