Bergamo, 25 aprile 2020 - E' un 25 aprile diverso da tutti gli altri per l'Italia e in particolare per la Lombardia e Bergamo. Una Festa della Liberazione che arriva dopo due mesi drammatici, quelli dell'emergenza Coronavirus, che ha causato la morte di oltre 13mila personesolo nel territorio lombardo (stando ai numeri della Regione Lombadia, sulle persone ufficialmente risultate positive a Covid-19). Per il sindaco del capoluogo orobico Giorgio Gori bisogna "onorare la Resistenza e la Liberazione". "Prendiamo da lì la forza di cui abbiamo bisogno oggi - ha scritto su Twitter -Per ricostruire, come allora, serviranno un enorme impegno, sacrifici, una grande coesione tra noi. Coraggio Italia!".

