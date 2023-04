25 Aprile a Bergamo: sfilano Gori, Bindy e il sindaco di Bucha

Bergamo – Le frasi sull'attentato partigiano di via Rasella e sull'antifascismo che non sarebbe nella Costituzione, pronunciate nei giorni scorsi dal presidente del Senato Ignazio La Russa, sono state al centro degli interventi del sindaco di Bergamo Giorgio Gori e dall'ex ministro Rosy Bindi pronunciati ieri mattina dal palco di Piazza Vittorio Veneto durante le celebrazioni del 25 Aprile, che hanno visto la partecipazione di migliaia e migliaia di persone, come non accadeva da tempo. “Se si dice che nella Costituzione l'antifascismo non compare - hanno detto Gori e Bindi - c'è qualcosa che non torna. La tentazione di riscrivere la storia va combattuta”. Con loro in corteo c'era anche il sindaco di Bucha, in Ucraina, Anatoly Fedouk.

A Seriate, invece, un gruppo di 30 persone, attivisti di Antifa Seriat, ha contestato il sindaco Cristian Vezzoli (Lega) colpevole di aver negato all'Anpi cittadina di tenere il proprio discorso dal palco: “L'antifascismo non è soggetto ad autorizzazione”.