124 Evasori Totali Scoperti dalla Guardia di Finanza di Bergamo

Pur esercitando una attività erano completamente sconosciuti al fisco. Non pagavano nessuna tassa. E di questi, evasori totali, le fiamme gialle ne hanno scoperti 124, cui si aggiungono 2.431 lavoratori in nero o irregolari. È uno dei dati che emerge dal bilancio dell’attività della Guardia di finanza di Bergamo che ieri, nella sede di via Statuto, ha festeggiato il 249° anniversario di fondazione del corpo. Nel 2022 e fino al 31 maggio 2023 sono stati eseguiti 6.798 interventi ispettivi e 583 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Nel contrasto all’evasione fiscale scoperti 9 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a manipolazione dei prezzi di trasferimento e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine. I denunciati per reati tributari sono 373, di cui 7 tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati è di oltre 105 milioni di euro. In materia di reddito di cittadinanza sono stati eseguiti 194 controlli che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti-percepiti per oltre 1 milione di euro, e denunciare 125 responsabili. In materia di riciclaggio e auto-riciclaggio sono stati eseguiti 13 interventi, che hanno portato alla denuncia di 36 persone, 2 in arresto e al sequestro di beni per 7,2 milioni di euro. Sono state analizzate 749 segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio. Nell’ambito dei controlli sulla circolazione della valuta eseguiti all’aeroporto di Orio al Serio sono state accertate 603 violazioni in relazione a illecite movimentazioni per circa 7 milioni di euro. Sono stati sequestrati circa 265 kg di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da cocaina (41,4 chili), eroina (24,2), hascisc e marijuana (190,3 chili), con sette arresti. F.D.