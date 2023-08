L’Alta Valle Brembana è la capitale del fungo: nove giorni di eventi e degustazioni

Olmo al Brembo (Bergamo), 28 agosto 2023 – L’Alta Valle Brembana diventa la capitale dei funghi per oltre una settimana. Torna la rassegna Fungolandia di Altobrembo, giunta alla sua diciottesima edizione.

La manifestazione itinerante si terrà da sabato 2 a domenica 10 settembre: sono in programma nove giorni di iniziative per famiglie immerse nella natura e nei borghi storici dell’Alta Valle Brembana.

Il fitto calendario di eventi pensato per far scoprire sapori, flora e tradizioni del territorio a partecipanti di tutte le età prevede escursioni quotidiane alla scoperta del mondo dei funghi e l’allestimento della mostra micologica "I funghi della Valle Brembana”, oltre a svariate proposte ogni giorno diverse.

Il programma

Si comincia sabato 2 settembre a Olmo al Brembo con l’inaugurazione della mostra e attività per famiglie, il concerto in quota Sinfonie del tramonto e lo spettacolo Serata di fuoco.

Animano la seconda giornata, domenica 3 settembre, la visita Tra api e natura presso l’azienda agricola La Contea, l’attività didattica Gli uccelli del nostro territorio organizzata in collaborazione con il Parco delle Orobie Bergamasche, il laboratorio di cucina Cuciniamo i funghi, l’esperienza di Forest Therapy per riscoprire se stessi nel bosco e l’attività Mugnaio per un giorno.

Aprono la settimana, lunedì 4 settembre, la passeggiata Tra pietra e legno alla scoperta del borgo di Mezzoldo e la proiezione cinematografica serale sotto l’antica via porticata di Averara. In programma per martedì 5 settembre letture di fiabe e racconti nel bosco e una serata dedicata a I suoni della natura. Giro di boa, mercoledì 6 settembre, con l’iniziativa culturale Porte aperte sull’arte a Ornica e Happy Fungo, aperitivo sotto la via porticata ad Averara. Giovedì 7 settembre, giornata a Cantedoldo con la passeggiata e la partecipazione alla mungitura prima, e la cena al rifugio Cantedoldo e rientro in notturna poi.

Il clou del week-end

A inaugurare il weekend, venerdì 8 settembre, passeggiata alla scoperta della storia e della tradizione rurale delle Orobie con visita al borgo e al museo etnografico di Valtorta e lo Spettacolo del fuoco. Sabato 9 settembre si parte con Piazzatorre tra paleozoico e mesozoico a cura della geologa Stefania Cabassi per scoprire il passato di questo territorio, si prosegue nel pomeriggio a Olmo al Brembo con il Mercatino di artigianato e prodotti locali nel centro storico e con il duplice appuntamento serale con gli spettacoli teatrale e piro-musicale.

Domenica 10 settembre, chiudono Fungolandia il concerto Alba Musicale sulle Orobie ai Piani dell’Avaro, seguito dalla colazione in rifugio, l’escursione con corso base di fotografia con accompagnatore professionista, attività, laboratori, spettacoli, premiazione dei concorsi e chiusura ufficiale della rassegna.

Per consultare il programma completo di orari ed eventuali costi di partecipazione si rimanda al sito www.fungolandia.it. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare [email protected].