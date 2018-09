Bergamo, 15 settembre 2018 - La Festa del Borgo compie dieci anni. Domenica 23 settembre, a tu per tu con le 200 botteghe del Borgo che, per l’occasione, terranno le serrande aperte, dalle 10 alle 20, per festeggiare la X edizione della festa di via Borgo Palazzo. Patrocinata dal Comune di Bergamo per valorizzare anni di storia del Borgo cittadino e promossa dall’associazione le Botteghe del Borgo, in collaborazione con il Bergamo Busker Festival, la kermesse porterà in strada spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale selezionati direttamente dal direttore artistico Marco Pesce, nelle sedici postazioni disseminate lungo la via.

Sette aree musicali capeggiate da dieci band segneranno l’inizio della festa con una vera e propria maratona musicale, tre aree Busker porteranno gli spettatori nel magico mondo della street art, ci saranno poi tre aree baby, tre aree sport e le aree street food pronte a catturare l’attenzione dei passanti proponendo degustazioni a km 0, una carrellata di proposte culinarie direttamente su strada, con 65 proposte “pret a manger”, direttamente dalle 200 botteghe del Borgo, tra ristoranti, bar e alimentari.

Tra le novità 2018, un’area completamente dedicata al benessere e alla cura della persona, attraverso controlli gratuiti della pressione, glicemia e colesterolo effettuati negli stand dalla farmacia Bialetti. Dalla capoeira alla pallavolo, dal baseball al tennis, si potranno anche sperimentare discipline circensi su tessuti aerei e acrobazie tra terra e cielo, con lo spazio allievi di Acrovertical e le affascinanti arti dello scherma proposte da Bergamasca Scherma.

«Puntuale come ogni anno, la festa del Borgo rappresenta una delle manifestazioni più attese dalla città - ha dichiarato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori - un’ottima occasione per far crescere ulteriormente il tessuto commerciale del quartiere». Nel calendario degli appuntamenti non poteva certo mancare il Baby Village, uno spazio dedicato alla creatività dei più piccoli, con gonfiabili, giga gonfiabili, trucca bimbi e laboratori artigiani organizzati dai movimenti dei Giovani Imprenditori Artigiani di Confartigianato Bergamo, presso lo Spazio Artilab.