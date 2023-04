Bergamo, funicolare vietata al cane del ragazzino autistico: scoppia la rivolta dei passeggeri

Bergamo – C’è voluta una piccola sommossa popolare per permettere a Leonardo, 12 anni, affetto da una forma di autismo, e al suo inseparabile Aaron, cucciolone di Labrador di un anno, di prendere la funicolare per visitare Bergamo Alta.

Domenica il ragazzino e il suo cane, insieme a mamma Cristina e papà Massimo residenti a Chiuduno (Bergamo), volevano vistare la Città Alta e per arrivarci volevano usare la funicolare. All’ingresso però gli addetti ai biglietti li hanno bloccati: il regolamento impone che i cani possano entrare nel convoglio solo con la museruola. A niente è valsa la spiegazione della famiglia che il cane fosse un cucciolo molto mansueto, addestrato a stare sempre vicino al suo giovane padrone. Il macchinista ha ribadito che senza museruola l’animale non poteva salire a bordo.

A quel punto gli altri passeggeri presenti alla stazione si sono ribellati: “Se non salgono loro, non saliamo neanche noi”. Imbarazzo degli addetti di Atb che alla fine hanno ceduto. Leo e Aaron hanno potuto salire sulla funicolare e visitare la Città Alta.

"Di fronte all’intransigenza del controllore – ha raccontato la mamma di Leo su Facebook – si è scatenata una inaspettata solidarietà di gente comune in coda… Che meraviglia! Dal “Chiamate i vigili, non siamo capitali della Cultura 2023 solo per i monumenti”... a “Se non salgono in funicolare loro, non saliamo neppure noi”! Ebbene: tutti a bordo per Città Alta. Che meraviglia l’umanità quando diventa, nei fatti, prossima... C’è ancora speranza!”.