Bergamo, 8 luglio 2020 - L’Atalanta scavalca l’Inter per 24 ore. Terza con 66 punti, a soli due punti dal secondo posto della Lazio, a soli nove lunghezze dalla Juventus che sabato andrà a sfidare a Torino. La nona vittoria consecutiva da febbraio, la sesta nelle ultime tre settimane da quando la serie A è ripartita, è arrivata al Gewiss Stadium contro una buona Sampdoria in una gara molto più difficile ed equilibrata di quanto faccia pensare il 2-0 conclusivo.

Partita decisa nel finale, da una rete di testa di Rafael Toloi al 75’ che ha sbloccato una gara ostica, in cui la Dea si è trovata imbrigliata per 75 minuti nella ragnatela ligure a centrocampo, ben rintuzzata da una Sampdoria in crescita e molto attenta. Blucerchiati trincerati in un prudente 4-5-1 affidando all’ex Gabbiadini il compito di far salire la squadra e a sfruttare le ripartenze.

Dea che ha fatto la partita, trovando meno spazi nel primo tempo, sfiorando la rete con l’ex Zapata, su passaggio con il contagiri di Gomez, murato dai guantoni di Audero. Ripresa con più errori e squadre più lunghe, con i nerazzurri ad assediare il bunker doriano. Fino alla rete di Toloi su corner al 75’. Una volta sbloccata la gara la Dea ha controllato in scioltezza, trovando anche il raddoppio con

l’ex Muriel a piazzare il raddoppio, firmando il 17esimo gol stagionale. E adesso i bergamaschi si preparano ad andare sabato a Torino a sfidare la Juventus per regalarsi un altro sogno: in caso di vittoria allo Stadium il divario dai bianconeri scenderebbe a sei punti con sei giornate da giocare. Rimonta difficile, ma questa Dea ormai non ha più limiti. E il secondo posto della Lazio adesso è a soli due punti.