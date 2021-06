Bergamo, 8 giugno - Sirene romane per Pierluigi Gollini. Il 26enne portiere atalantino continua a fare gola a molti, nonostante una stagione sotto tono, con due infortuni al ginocchio e un rendimento altalenante che gli ha fatto perdere il treno azzurro come terzo portiere dell’Italia. Ora il Gollo vive un’estate incerta, tra riposo e mercato, in una situazione ancora non definita. L’Atalanta valuta eventuali offerte di mercato, sulla base di una richiesta minima da 20 milioni, tenendo monitorato l’argentino Juan Musso ddll’Udinese come alternativa.

Se le offerte arrivano si tratta, altrimenti l’estremo difensore ferrarese resta a Bergamo in cerca di rilancio, per giocarsi il ruolo di titolare con Marco Sportiello. Gollini lo scorso anno era stato richiesto da Jose’ Mourinho alla dirigenza del Tottenham Hotspur. Ora lo Special One lo vorrebbe tra i pali giallorossi, ma ha indicato come alternativa il connazionale Rui Patricio che sembra molto vicino alla Roma. Dall’altra parte del Tevere c’è l’interessamento della Lazio, con il nuovo tecnico Sarri che vorrebbe Gollini, ma prima di acquistare il club biancoceleste deve vendere e 20 milioni rappresentano comunque una cifra importante per una società che non ha gli introiti Champions.

Sfumata l’ipotesi Milan restano solo le romane come possibili opzioni italiane per Gollini che piace anche a diversi club della Premier League, dove ha gia vissuto un’esperienza da giovanissimo al Manchester United e poi all’Aston Villa, nella Premiership britannica.

Difficile però che Gollini, nell’anno che porta ai Mondiali in Qatar, emigri oltre Manica: per tornare in azzurro il Gollo ha bisogno di fare bene nella nostra serie A e Roma, a prescindere dal giallorosso o dal biancoceleste, sarebbe la miglior vetrina. Dopo Bergamo, ovviamente, dove giocherebbe anche in Champions…