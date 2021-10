Bergamo - L’Atalanta è in viaggio per Genova con il bus mezzo vuoto. Sei giocatori nerazzurri non sono partiti per la trasferta in programma domani pomeriggio alle 18,30 (diretta su Dazn) al Ferraris, in casa della Sampdoria.

Ai lungodegenti Djimisiti e Pessina, attesi tra tre settimane dopo la nuova sosta per le nazionali, e Gosens e Hateboer, attesi invece rispettivamente a dicembre e gennaio, si sono aggiunti anche Merih Demiral e Rafael Toloi. Il turco ha riportato mercoledì scorso a Manchester un’elongazione alla coscia, ancora non smaltita dopo una settimana. Sembrava potesse farcela persino per domenica scorsa contro l’Udinese invece dovrà rinunciare anche alla Sampdoria. L’azzurro invece dieci giorni fa a Empoli, dopo mezz’ora, ha avuto una ricaduta muscolare dopo l’infortunio al flessore patito nella gara casalinga contro il Milan. I due difensori resteranno entrambi al centro sportivo di Zingonia nel tentativo di recuperare per la prossima gara di sabato pomeriggio contro la Lazio al Gewiss Stadium.

In difesa dunque verrà confermato il 21enne Matteo Lovato: il centrale padovano fino a dieci giorni fa era un oggetto misterioso, utilizzato solo per una decina di minuti alla prima di campionato a Torino nei dieci minuti finali. Era il 22 agosto, poi solo panchina. Fino alla trasferta di Empoli dove ha trovato spazio per gli infortuni dei difensori titolari: quattro giorni dopo l’esordio in Champions a Manchester rilevando l’infortunato Demiral all’intervallo. Poi la prima da titolare domenica scorsa contro l’Udinese e domani a Marassi la seconda dal primo minuto.