Bergamo, 7 luglio 2020 - “Non ancora abbiamo raggiunto matematicamente alcun traguardo, anche se stiamo avendo numeri incredibili”. Alla vigilia del match casalingo di domani sera (ore 21,45), contro la Sampdoria, Gian Piero Gasperini ancora saldamente per terra gli scarpini della sua Atalanta. Quarta con 15 punti di vantaggio nella corsa Champions League e ormai proiettata alla rincorsa per il secondo e terzo posto. Ma Gasp avvisa: attenti alla Doria.

“All'andata la Sampdoria ci creò difficoltà, eravamo in ballo anche col girone di Champions League. Adesso si è tolta dalla zona pericolosa con le ultime due vittorie. Non sarà facile, sicuramente sarà un partita diversa dalle ultime con Lazio e Napoli in casa: è un avversario difficile da superare, di quelli che storicamente ci fanno soffrire di più”, ha ricordato Gian Piero Gasperini alla vigilia presentando la sfida al canale YouTube atalantino.

“Sappiamo che questo – ha sottolineato il tecnico nerazzurro - è un campionato combattuto, non ci sono esiti scontati. E con questo clima rischi di piantarti: è un campionato diverso da quello che avevamo lasciato a marzo, per la frequenza delle partite e per l'assenza di pubblico che toglie l'atmosfera. La squadra però sta bene e lo spirito è alto anche di chi ha giocato meno. A Cagliari abbiamo cambiato 6-7 elementi rispetto al Napoli ma hanno giocato con la stessa attenzione e la stessa organizzazione, senza punti deboli. E' la dimostrazione che stiamo tutti bene: i risultati aiutano molto, anche chi gioca meno rende. Ne sono contento. Perché nel calcio – ha concluso Gasp - se ti perdi qualcosa rischi di compromettere il risultato.”