Bergamo, 4 luglio 2020 - “Non potevamo ripartire meglio dopo la lunga interruzione. Abbiamo ottenuto quattro vittorie fondamentali in queste prime due settimane, quella con il Napoli è stata la più importante dopo la sosta”. Gian Piero Gasperini promuove a pieni voti la sua Dea ‘Invicta’ dalla ripartenza agonistica: quattro vittorie in quattro gare, 12 gol realizzati, il quarto posto ‘murato’ con dodici punti di vantaggio sulla Roma.

“Ma è ancora tutto aperto, perché in questo momento abbiamo condizioni diverse, senza pubblico, giocando ogni tre giorni, con il caldo, con gare che vanno interpretate diversamente, è una novità per tutti. Mancano nove partite e sono tante, tutte le squadre stanno ancora correndo per i loro obiettivi o possono rientrare. Tutte le gare sono difficili, a cominciare da quella di domani a Cagliari”, ha spiegato il tecnico nerazzurro elle dichiarazioni della vigilia rilasciate al canale Youtube ufficiale dell’Atalanta. Dea che in Sardegna cercherà la quinta vittoria in due settimane, l’ottava da febbraio. “Noi vogliamo proseguire bene, abbiamo un obiettivo in testa che è qualificazione per la prossima Champions. In questo momento ci siamo tutti e godiamo di buona salute, posso scegliere tra diverse soluzioni. Giocheremo – ha ricordato Gasperini - quattro partite consecutive tutte concentrate a distanza di tre giorni, sarà il momento decisivo per questa fase del campionato, per cui spenderemo molte energie ed è possibile che ci siano delle varianti iniziali, ma i giocatori che utilizzerò saranno quelli che ho sempre utilizzato in questi mesi”.

Nessun timore di appagamento o rilassamento della squadra dopo il filotto di vittorie consecutive. Su questo Gasperini non ha dubbi. “Da quando sono qui abbiamo ottenuto risultati mai raggiunti prima nella storia di questo club, adesso abbiamo degli obiettivi che vogliamo raggiungere, stiamo vivendo un gran momento e vogliamo continuare a fare bene e e migliorarci ancora”.