Bergamo, 29 luglio 2019 - L'Atalanta, dopo sole due settimane di lavoro, è già a buon punto. Gian Piero Gasperini è soddisfatto dei suoi, anche alla luce di quanto fatto vedere nei primi cinquanta minuti dell’amichevole giocata sabato in Galles sul campo dello Swansea. Uno spezzone di ottimo calcio, pur senza avere il centravanti titolare. Tutto perfetto, finché le gambe hanno tenuto. Poi l’acido lattico ha presentato il conto. Normale, perché siamo a luglio, ancora a quasi un mese dal debutto in campionato. Da oggi inizia la terza settimana di lavoro e i carichi atletici diminuiranno per cominciare ad impostare maggiormente l’aspetto tattico. E per avviare l’inserimento dei nuovi arrivati, Malinovskyi e Muriel. Con una premessa: finora la Dea ha lavorato senza Duvan Zapata e con un Luis Muriel con il freno a mano tirato dopo la lesione al ginocchio subita il 15 giugno.

Da adesso inizia il vero pre campionato a ranghi completi, con i due bomber colombiani che nell’idea di Gasperini saranno sia complementari, ovvero giocheranno insieme con Muriel da seconda punta, che alternativi come centravanti. In un attacco che sostanzialmente avrà tre opzioni: Zapata-Ilicic, Muriel-Ilicic e Zapata-Muriel. Variazioni che dipenderanno dalla forma, dagli infortuni, dagli avversari e dal turn over, quando si giocherà due volte alla settimana. Anche se il menù principale dovrebbe prevedere uno dei due colombiani da punta centrale e al suo fianco Ilicic o il suo sostituto ancora da individuare sul mercato. I nomi che girano sono sempre gli stessi: Politano, Verdi, Farias. Più lontani Defrel o Perotti. Anche se l’Atalanta, nel consueto massimo riserbo, sta monitorando il mercato straniero e già in settimana potrebbe annunciare novità. Poi c’è il dilemma Musa Barrow, che vorrebbe restare a Bergamo, ma solo avendo la possibilità di giocare. Come ha spiegato ai microfoni di Radio Sportiva il suo procuratore, Luigi Sorrentino: «Barrow al momento si sta guardando intorno. Per il momento non sono state prese in considerazione le offerte arrivate dall’Italia. Lui vuole avere più spazio e ci sarà la Champions a Bergamo. Per il momento siamo d’accordo su tutto. Il ragazzo vuole giocare, ne parleremo con l’Atalanta».

Gasperini attende anche un difensore per rimpiazzare Mancini. Il nuovo nome spuntato nel fine settimana è quello del 32enne uruguaiano Martín Caceres, 110 presenze in A tra Juventus, Lazio e Verona. Svincolato, può giocare sia centrale che laterale in una difesa a tre e ha grande esperienza internazionale. Un profilo che sembra adattarsi perfettamente alle richieste di Gasperini.