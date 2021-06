Delusione Atalanta nella finalissima del campionato nazionale Primavera. La baby Dea nell’ultimo atto stagionale, al Ricci di Sassuolo, cade battuta per 5-3 dalla rivelazione Empoli. La squadra toscana, che aveva chiuso sesta in campionato, ha sorpreso tutti nei playoff, eliminando l’Inter in un’incredibile semifinale e poi piegando la favorita Atalanta campione in carica nel 2019 e 2020 che sognava un clamoroso tris, mai riuscito a nessun club italiano finora.

L’inappellabile legge del calcio invece ha sancito la supremazia dell’Empoli, trascinata dal talento senese Tommaso Baldanzi, folletto velocissimo dal dribbling ubriacante, e dalla potenza fisica dello svedese Emmanuel Ekong.

La squadra toscana dopo un avvio di studio l’ha sbloccata alla prima vera occasione su punizione alla mezz’ora con un missile di Asllani.

L’Atalanta ha subito reagito trovando l’unico lampo della sua stellina Cortinovis che ha smarcato Sibide per un rasoterra che al 36’ ha riportato il punteggio in parità. Nel finale di tempo però la Dea è crollata, trafitta da una serpentina solitaria di Baldanzi e da una prodezza di Ekong. Ripresa con l’Empoli che controlla e l’Atalanta che pressa sbagliando troppo con Italeng che al 53’ su incornata la riapre per un istante. Giusto un minuto, perché Ekong scatta in sospetto fuorigioco e fredda Dajcar per il tombale 4-2. Finale nervoso con la punta atalantina De Nipoti, appena subentrato, che rimedia un rosso diretto per una sgomitata vistosa e con l’empolese Pezzola che lo segue negli spogliatoi per aver innescato una rissa. Dieci contro dieci ma l’Atalanta resta in nove otto minuti dopo per l’espulsione di Scalvini. Finale pirotecnico: all’ultimo minuto la Dea dimezza lo scarto con un rigore di Cortinovis, ma trenta secondo dopo il solito Baldanzi si inventa il definitivo 5-3. Vittoria meritata di un Empoli più vivace.

La Dea ha pagato la giornata no del suo capitano Cortinovis e l’infortunio dopo solo 12 minuti del suo vice Ghislandi.

Atalanta-Empoli 3-5

Primo tempo: 1-3

Atalanta: Dajcar 6, Ghislandi sv (13’ Grassi 5,5 ), Ceresoli 5,5 (46’ Oliveri 5,5), Scalvini 6; Gyabuua 5, Sidibe 6, Berto 5 (46’ Cittadini 6), Renault 5; Cortinovis 5,5, Ghisleni 5,5 (67’ De Nipoti 4), Italeng 6. All. Brambilla 5

Empoli: Hvalic 6,5, Rizza 6,5, Asllani 7, Pezzola 5, Lipari 6 (65’ Martin 6), Berlardinelli 7, Baldanzi 9 (92’ Bohzonaj sv), Ekong 8 (76’ Degli Innocenti 6), Siniega 6,5, Donati 6,5, Fazzini 7 (90’ Sidibe sv). All. Spanoò 7

Arbitro: Miele 5.

Marcatori: 28’ Asllani (E), 36’ Sibide (A), 41’ Baldanzi (E), 44’ Ekong (E), 53’ Italeng (A), 54’ Ekong (E), 90’ rig. Cortinovis (A), 91’ Baldanzi (E).

Note: espulsi 71’ De Nipoti (A) e Pezzola (E), 85’ Scalvini (A)