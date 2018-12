Bergamo, 17 dicembre 2018 - Il freddo pungente e il rischio neve non hanno gelato l’entusiasmo dei tifosi atalantini. Duemila biglietti venduti in prevendita, attesi circa 18mila supporters orobici questa sera allo stadio cittadino per il Monday night contro la Lazio. Dove non saranno presenti ultras laziali per ragioni di ordine pubblico. Scelta decisa anche in considerazione dell’incrocio del calendario che giovedì ha opposto la Lazio all’Eintracht Francoforte la cui curva (protagonista di atti di teppismo giovedì a Roma dove

erano quasi 10mila gli ultrà tedeschi) è da anni gemellata con quella dell’Atalanta.

Porte chiuse ai tifosi ospiti e tifoseria atalantina pronta a sfidare il gelo per trasformare l’ex Comunale in una bolgia: il successo in casa manca dall’11 novembre, dal trionfo contro l’Inter per 4-1. Gasperini ripropone Ilicic al fianco di Gomez e Zapata in attacco. Lazio con il lutto al braccio dopo la morte di Felice Pulici. Inzaghi lancia Correa in attacco al fianco di Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All.: Gasperini.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. All.: Inzaghi.