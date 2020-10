Bergamo, 17 ottobre 2020 - L’Atalanta Bergamasca Calcio oggi celebra i suoi primi 113 di vita sportiva. Dati alla mano una delle società più antiche del nostro calcio professionistico: più ‘vecchia’ dell’Inter, del Napoli, della Roma, della Fiorentina, tanto per citarne qualcuna. Un’istituzione per Bergamo, ma anche per il nostro calcio, avendo disputato ben 59 campionati di serie A, il record tra le società che non sono capoluogo regionale.

Era la sera del 17 ottobre 1907 quando nella città alta di Bergamo veniva fondata la società sportiva Atalanta (società di ginnastica, da cui poi è scaturita la sezione calcistica) intitolata alla Dea della mitologia ellenica, la divinità nata e cresciuta nei boschi, cacciatrice e guerriera. I colori iniziali erano bianconeri, poi il bianco venne sostituito dal blu dopo la fusione nel 1920 con l’allora Bergamasca Calcio.





Compleanno speciale per la Dea, il primo da capolista in serie A. Primato per differenza reti che la squadra di Gian Piero Gasperini manterrà almeno fino al derby di Milano, anche se per festeggiare al meglio questi 113 anni la Dea vuol farsi un regalo speciale: un colpaccio sotto il Vesuvio per prolungare questo primo posto in classifica.In 113 anni di storia l’Atalanta Bergamasca Calcio ha messo in bacheca un solo vero trofeo, la Coppa Italia vinta nel lontano 1963 e poi sfiorata nelle tre finali perse nel 1987 contro il Napoli, nel 1996 contro la Fiorentina e nel 2019 a Roma contro la Lazio. Ha vinto per sei volte il campionato di serie B, disputando diverse volte le coppe europee raggiungendo la semifinale di Coppa delle Coppe nel 1988, i quarti di finale di Coppa Uefa nel 1991 e i quarti di finale di Champions League nell’ultima edizione.