Pontoglio (Brescia) 10 novembre 2020- E' stato arrestato nelle scorse ore a Pontoglio (Brescia) per un tentato omicidio commesso 16 anni fa in Sicilia, a Furci Siculo, in provincia di Messina, a più di 1.200 km di distanza. Si parla di M.A., 40enne originario del Marocco, che fu arrestato nel 2004 con tre connazionali.

La vicenda prese le mosse da una avance alla donna 'sbagliata'. Era il 2003. La signora in questione, al settimo mese di gravidanza, fu approcciata da un parente dell'uomo ora finito in manette nel Bresciano. Dopo averle proposto di lasciare il marito, il pretendente reagì al rifiuto spintonando la malcapitata, che cadde svenuta. Per obbligare il compagno della donna a non sporgere denuncia, i parenti del corteggiatore molesto il 23 maggio 2004 lo avvicinarono e aggredirono a sprangate. Uno degli assalitori tentò anche un accoltellamento. I quattro, poi individuati e arrestati, finirono a processo. Scarcerati nelle more dei vari gradi di giudizio, tornarono dietro le sbarre nel 2019 per scontare la pena definitiva (dai 9 ai 14 anni di reclusione). L'unico sfuggito alla cattura era appunto M.A., che dovrà scontare 9 anni. Gli agenti della squadra Mobile di Messina, in collaborazione con i colleghi di Brescia, lo hanno rintracciato a Pontoglio, a casa della moglie.