Sarono (Varese), 9 febbraio 2018 - Uno dei loro arrestato, il centro sociale scende in strada. Una cinquantina di appartenenti al centro sociale Telos di Saronno hanno manifestato in corteo nel tardo pomeriggio di oggi per protestare contro l'arresto di un loro membro, avvenuto nell'ambito di un blitz della Polizia di Torino tra Piemonte e Lombardia per rintracciare i responsabili di una dimostrazione di anarchici a Torino davanti al carcere delle Vallette.

Gli antagonisti, sfilando per il centro di Saronno senza autorizzazione, hanno imbrattato con scritte di protesta alcuni muri di edifici privati. A controllare il corteo, conclusosi senza incidenti, sono intervenuti i carabinieri.