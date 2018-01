Maccango con Pino e Veddasca (Varese), 21 gennaio 2018 - Una donna si è ferita a una gamba durante un'escursione sul Monte Covreto, in località Forcora del Comune di Maccango con Pino e Veddasca, al confine con la Svizzera, ed è stata soccorsa dall'elicottero.

La donna stava facendo un'escursione in gruppo quando si è infortunata e, impossibilitata a proseguire, sono stati allertati i soccorsi, Si sono subito mobilitati i vigili del fuoco del distaccamento di Luino che hanno raggiunto la donna con le motoslitte mentre nel frattempo è stato allertato l'elicottero che, non senza qualche difficoltà a causa del forte vento, è riuscito ad atterrare e, dopo averla stabilizzata, a prendere a bordo la donna per trasportarla all'ospedale di Varese.