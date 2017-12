Piateda, 28 dicembre 2017 - Si è avvicinata alla stufetta accesa e i suoi abiti hanno preso fuoco, tanto da provocarle delle gravissime ustioni. Provvidenziale è stato l’intervento del marito che, poco lontano da lei, è riuscito ad aiutarla a cercare di spegnere le fiamme ormai a contatto anche con la sua pelle. È, fortunatamente, fuori pericolo di vita, ma gravemente ustionata, una donna di 70 anni, residente in via Val Bona nel Comune di Piateda, che questa mattina ha subìto un brutto incidente a causa del contatto con il fuoco acceso nella sua stufetta alimentata a gas e metano, posta in una stanza della casa dove vive con il marito.

I Vigili del Fuoco, a seguito della chiamata ricevuta pochi minuti prima delle 9 del mattino, si sono recati immediatamente sul posto, dove, avendo constatato che non si era verificato alcun incendio, hanno aiutato i soccorritori e le due vittime dell’incidente domestico. La donna è stata ricoverata con ustioni importanti al nosocomio Nigaurda di Milano, mentre il marito se l’è cavata con la scottatura delle mani e si trova all'ospedale di Sondrio.