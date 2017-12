Pogliano Milanese, 25 dicembre 2017 - Rampa d’accesso troppo ripida e costo dei lavori decisamente oneroso. Il nuovo ponte ciclo pedonale sull’Olona, in fondo a via Cesare Battisti, a Pogliano Milanese, fa discutere. Percorribile da qualche giorno consente l’attraversamento del fiume Olona a pedoni e ciclisti e sostituisce la vecchia passerella. Il costo dell’opera è stato di 175.000 euro, ma non è ancora finita.

«Entro il prossimo anno il ponte sarà percorribile anche dagli automezzi rappresentando così un altro sbocco tra le zone a nord e sud dell’Olona - annuncia Carmine Lavanga, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici - il costo complessivo dei lavori è previsto in 120.000 euro». Il progetto è in fase di approvazione e il nuovo cantiere dovrebbe aprire tra qualche mese. In attesa che si completi l’intervento qualcuno ha sollevato dubbi sulla pendenza della rampa di salita del ponte ciclo-pedonale nel tratto che da via Battisti va verso il Molino San Giulio: percorrerla in sella alla bicicletta è praticamente impossibile per i cittadini comuni, probabilmente solo veri ciclisti più allenati riescono ad arrivare in fondo.

Altri malumori, invece, sul costo della passerella, secondo molti eccessivo e se si considera che la spesa non ancora finita, ad opera conclusa il Comune avrà speso oltre 300.000 euro. Dal municipio di Pogliano arriva la replica: «È vero la pendenza del ponte è del 9,5% rispetto all’8% previsto, è anche vero bisogna prendere una bella ricorsa per riuscire a percorrerlo in bicicletta - aggiunge l’assessore Lavanga - ma non avevamo alternative per riaprire il ponte e ripristinare il collegamento delle due parti del paese». «Sono stati Aipo e Regione Lombardia - aggiunge - che ci hanno fatto alzare il ponte di quasi un metro rispetto all’implacato previsto inizialmente e quindi anche la pendenza della rampa è stata modificata, il progetto che avevamo approvato noi era differente. In corso d’opera ci sono state delle varianti che hanno modificato il manufatto e fatto aumentare la spesa prevista inizialmente. Sicuramente l’anno prossimo con il nuovo progetto per sistemare la viabilità verrà sistemata anche quella rampa»